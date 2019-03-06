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الصحة: 8 آلاف فريق طبى يشارك على مدار الساعة فى حملة 100 مليون صحة

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:55 ص
الصحة: 8 آلاف فريق طبى يشارك على مدار الساعة فى حملة 100 مليون صحة الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال  الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه منذ انطلاق المرحلة الثالثة لحملة 100 مليون صحة، وهناك إقبال غير مسبوق من المواطنين على المشاركة، مضيفاً:"نستهدف في تلك المرحلة مسح 23 مليون مواطن، وإن هناك أكثر من 8 آلاف فريق طبى يشارك على مدار الساعة فى حملة 100 مليون صحة.
 


وأضاف في مداخلة هاتفية  لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن "المرحلة الثالثة انطلقت في أول مارس، والمرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 150% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات".
 
وذكر أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبال بتردد 637 ألفا و196 مواطنا بنسبة تحقيق 229% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد 482 ألف 189 مواطن، ثم محافظة الجيزة 385 ألفا و 788 مواطنا، والغربية سجلت تردد 288 ألف و285 مواطن، ثم المنيا 271 ألفا و803 مواطنين، تليها محافظة قنا بتردد 173 ألفا و766 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 27 ألفًا و100 مواطنًا، مشيرًا إلى أن "المبادرة شهدت إشادة من منظمات عالمية"، داعيًا المواطنين بالاطمئنان على أنفسهم والمشاركة في الحملة.
 
وأوضح أن "المرحلة الثالثة تنتنهي في أبريل، ويوازيها مبادرتي الكشف على التقزم والسمنة، ومبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس، وبنهاية أبريل ستنتهي كل المبادرات"، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة بفيروس سي قليلة جدًا.
 

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