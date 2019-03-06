"الشئون المالية والتجارية" تحقق مع متهمة بالاستيلاء على 800 ألف جنيه من مواطنين

كتبت أمنية الموجى

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية فى بلاغ يتهم سيدة بالاستيلاء على 800 ألف جنيه من عدد من المواطنين، بدعوى توظيفها.

وذكر بلاغ من مقدم من "محمد.ح" و5 آخرين، يتضررون فيه من "رشا.ح" 49 سنة موظفة بشركة خاصة لاستيلائها منهم على 800 ألف جنيه بزعم توظيفها فى مجال استيراد الأجهزة الطبية، مقابل نسب ربح شهرية، إلا أنها أعطتهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقفت عن السداد، وعند مطالبتها برد المبالغ المالية التى تحصلت عليها تهربت من السداد.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة متعهدة بسداد المبالغ المالية الخاصة بالشاكين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.