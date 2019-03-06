السجن المشدد 15 سنة لسيدة لتزويرها شهادة ميلاد طفل لترث والده بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء اليوم الأربعاء بالسجن المشدد 15 سنة على سيدة غيابيًا فى القضية رقم 3196 لسنة 2018 جنايات الطور والمقيدة برقم 324 كلى جنوب سيناء بتهمة التزوير فى أوراق رسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس محكمة جنوب سيناء، وعضوية المستشارين مجدى خميس ومحمد وفيق ووكيل النيابة محمد عبدالله وعبدالرحمن عبدالعزيز أمين السر.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 10 مايو 2018 عندما تقدمت زوجة وورثة المتوفى محمود .ع. م.أ" بتقديم بلاغ بقسم شرطة مدينة الطور يتهمون فيه نادية.م. م.ش 47 عام ربة منزل ومقيمة 63 شارع عبد الهادى خطاب الألف مسكن- عين شمس- القاهرة، بالتزوير وإدعاء نسب الطفل ميسرة للمتوفى محمود.ع.م. أ.

وأثبتت التحقيقات والتحريات أن المدعوة نادية.م .م.ش اشتركت وآخرين مع موظف فى تزوير شهادة ميلاد الطفل، حيث أحضرت مجهول مّثل أمام موظف الصحة بمدينة الطور وادعت زورا وعلى خلاف الحقيقة بأن الماثل هو محمود ع.م.أ وقام بالتوقيع على نموذج 32 الخاص بقيد المواليد واستخراج شهادة ميلاد للطفل بالاسم الذى ادعاه من السجل المدنى بالطور.