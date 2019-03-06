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"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر لأوروبا من البطاطس لـ200 ألف طن

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:00 ص
"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر لأوروبا من البطاطس لـ200 ألف طن محصول البطاطس
كتب عز النوبى
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 قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء تصدير موسم المنتجات الزراعية ارتفعت صادرت مصر من البطاطس إلى 200 ألف طن لأوروبا تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية .

 

 وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة دون عوائق إلى جميع دول العالم، مؤكدًا أن جميع الشحنات المصدرة من بطاطس المائدة إلى الاتحاد الأوروبى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

 

 واوضح "العطار "، أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

 

 فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.


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