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بمشاركة ميلانيا ترامب..

الخارجية الأمريكية تكرم المصرية ماما ماجى ضمن الفائزات بجائزة المرأة الشجاعة غدا

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:19 م
الخارجية الأمريكية تكرم المصرية ماما ماجى ضمن الفائزات بجائزة المرأة الشجاعة غدا ماما ماجى
كتب : محمد البيدوى
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يستضيف وزير الخارجية مايك بومبيو، غدا الخميس، الحفل السنوي لتوزيع جوائز "المرأة الدولية للشجاعة"  (IWOC) في عامها الثالث عشر ،بوزارة الخارجية الأمريكية، لتكريم عشر نساء استثنائيات من جميع أنحاء العالم، وستلقي السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب كلمة خاصة في الحفل.
 
واختارت الخارجية الأمريكية السيدة المصرية ماما ماجي الملقبة بتريزا المصرية ضمن الفائزات ، بجائزة المرأة الدولية للشجاعة، التي يمنحها وزير الخارجية للنساء في جميع أنحاء العالم اللواتي أظهرن شجاعة وقيادة استثنائية في الدعوة إلى السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وغالبا ما يكون ذلك في ظروف خطيرة شخصيا ويتطلب تضحية كبيرة. 
 
ومنذ تأسيس هذه الجائزة في مارس 2007، كرّمت وزارة الخارجية أكثر من 120 امرأة من أكثر من 65 دولة مختلفة وترشح البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج امرأة شجاعة واحدة من الدول المضيفة لكل منهاـ، ويتمّ اختيار المرشحات النهائيات واعتمادهنّ من قبل كبار مسئولي الوزارة.
 
وأسماء السيدات الحاصلات على الجوائز لعام 2019 
 
1. راضية سلطانة من بنغلاديش
 
2. ناو كنياو باو من بورما
 
3. مؤمنة حسين درار من جيبوتي
 
4. ماما ماجي من مصر
 
5. العقيد خالدة خلف حنّا الطوال من الاردن
 
6. الأخت أورلا تريسي من أيرلنديا
 
7. أوليفيرا لاكي من مونتينيغرو (الجبل الأسود)
 
8. فلور دي ماريا فيغا زاباتا من بيرو
 
9. ماريني دي ليفيرا من سريلانكا
 
10. آنا ألويز هينغا من تنزانيا
 
 

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ماما ماجى

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