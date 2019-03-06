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التعليم تعلن موعد اختبار الوظائف المؤقتة للمتخلفين بعد توزيع باقى المتقدمين

الأربعاء، 06 مارس 2019 09:53 ص
التعليم تعلن موعد اختبار الوظائف المؤقتة للمتخلفين بعد توزيع باقى المتقدمين الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين
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قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إن الوزارة سوف تعلن قريبا مواعيد المتخلفين عن حضور الاختبار  فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بعد الانتهاء من توزيع باقى المتقدمين.
 
 
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن  الأوراق ليست هى الشرط الوحيد للقبول، فالتخصص المتقدم عليه شرط - مدى تطابق المؤهل مع التخصص شرط - الإدارة المتقدم عليها شرط - وهناك شروط أخرى، فليس معنى أنه تم تقديم الأوراق واستلامها من المتقدم أنه اجتاز شروط الاعلان.
 
 
وتابع عمر: الوزارة ألزمت الإدارات باستلام جميع الأوراق حتى لو لم ينطبق الشروط على المتقدم لضمان الحيادية، وأن لا يتم رفض أحد نهائيا والتلاعب به بحجة عدم استيفاء الأوراق — والوزارة ستبدأ مراجعة الإدارات خلال الايام القادمة لمراجعة جميع المستندات للاطمئنان أنه لم يظلم أحد أو يتلاعب أحد بالمستندات المقدمة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدأت اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين الاثنين وتستمر عدة أيام. 
 
 
 

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