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الإمارات تسجل رقم جديد فى قوائم مجلة فوربس.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:33 م
الإمارات تسجل رقم جديد فى قوائم مجلة فوربس.. اعرف التفاصيل ماجد الفطيم
كتب محمد عبد العظيم
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مع إعلان مجلة "فوربس" الأمريكية قوائها، احتلت دولة الإمارات المركز الأول فى قائمة الدول العربية من حيث عدد الأثرياء، حيث جاء 7 من رجال الأعمال الإماراتيين ضمن قائمة أثرياء العالم لعام 2019. 

وحسب المجلة، جاء ماجد الفطيم فى المركز الأول إماراتيا بـ 5.1 مليار دولار، وفى المركز 343 عالميا، وتراجع المتصدر إماراتيا فى العام الماضى عبد الله بن أحمد الغرير، مؤسس بنك المشرق، إلى المركز الثاني بثروة تبلغ 4.6 مليارات دولار، ليحتل المركز 413 عالميا، وجاء عبد الله الفطيم فى المركز الثالث بـ 2.5 مليار دولار، بعد أن حل رابعا فى تصنيف العام الماضى، ليصبح فى المركز 916 عالميا.

وتراجع رجل الأعمال حسين سجوانى، من المركز الثالث إلى الرابع بثروة قدرها 2.4 مليار دولار، ليحتل المركز 962 عالميا، وبقيت المراكز الأخيرة الثلاثة بلا تغيير، فجاء سعيد بن بطي القبيسي، فى المركز الخامس بثروة قدرها 2.2 مليار دولار ليحتل المركز 1057 عالميا، وفى المركز السادس جاء سيف الغرير بثروة قدرها 1.7 مليار دولار، ليحتل المركز 1349 عالميا، واحتل خليفة بن بطي المهيرى، السابعة محليا بثروة قدرها 1.2 مليار دولار، وفى المركز 1818 عالميا.

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رجل الأعمال الإماراتى حسين سجوانى 

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