الإحصاء: 136.9 مليون طن مترى مواد بترولية منقولة خلال عام 2017/2018

كتبت- هبة حسام

بلغ إجمالى الكميات المنقـولة بواسـطة وسائـل نقل الـمواد البترولية 136.9 مليـون طن مترى عام 2017/2018، مقـابل147.1 مليـون طـن متــرى عـام 2016 / 2017 بنسبة انخفـاض قدرها 7.0%، ويرجـع السـبب إلى انخفاض الكميات المنقولة عن طريق صهاريج السكــك الحديدية واللوارى .

وبحسب بيان للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، حول النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية عام 2017/2018، بلغت الكميات المنقولة بواسطة خط سوميد 58.4 مليون طن مترى عام 2017 / 2018، وهى تمثل أعلى كميات تم نقلهــا، مقـابـل 66.3 مليون طن متري عام 2016/2017، بنسبة انخفاض قدرها 12%.

أما الكميات المنقولة باللوارى، فبلغت 17.4 مليون طـن مترى عـام 2017/2018 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 56 جنيه، مقابل 18.1 مليـون طن مترى عام 2016/2017، بنسبة انخفاض قدرها 4.1%، فيما بلغ إجمالى أطوال خطوط شـركــة أنابيـب البتـرول الرئيسـيـة والداخلية 5.8 ألف كم عام 2017/2018، مقابل 5.6 ألف كم عام 2016/2017.

وأشار البيان إلى إجمالى الكميات المنقولة من المواد البتروليـة متضمنـة (المنتجـات البتروليـة، الزيــت الخــام ، المتكثفــات، البوتاجــاز ) بواسطـــة خطـــــوط شـــركة أنابيب البتـرول، والتى بلغت 55.4 مليـون طن متـرى عام 2017/2018 بمتوسط تكلفـة نقل للطـن على التوالى قدرها ( 432 ، 210 ، 86، 349 ) جنيه، مقابل 56.9 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.

وطبقا لجهاز الإحصاء، بلغـت الكميـات المنقولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستـأجرة 5.34 مليـون طـن مترى منهـا 5.3 مليـون طـن مترى خام محلى ومسـتورد، 0.04 مليون طن مترى من المنتجات البترولية عـام 2017/ 2018، بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 129 جنيه .

وبلغ إجمالى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 385.1 ألف طن مترى عـام 2017/ 2018 بمتوسـط تكلفـة نقـل للطن قدرها 131 جنيه مقابل 414.3 ألـف طـن مترى عام 2016/ 201، بنسبة انخفاض قدرها 7.1% وهى تمثل أقل كميات تم نقلها .

فيما بلغ إجمالى تكلفة نقل الكميات المنقولـة من المواد البترولية 19.9 مليار جنيه عام 2017/2018.