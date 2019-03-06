"الأوقاف" تصدر كتاب عن مخاطر الإلحاد لتحصين الشباب

كتب إسماعيل رفعت

اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة اليوم الأربعاء 6 / 3 / 2019م النسخة النهائية لكتاب ” مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة ” من إعداد الإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بإشراف وتقديم الوزير.

ويهدف هذا الكتاب إلى بيان مخاطر الإلحاد المسيس أو الموجه الممول ، قصد الإتيان على مجتمعاتنا من داخلها وتفتيتها بأيدي بعض أبنائها.

ويفرق بين حرية المعتقد الاستهداف السياسي تحت مسمى حرية الاختيار ، فحرية المعتقد مكفولة ، والاستهداف الموجه قصد إثارة الفوضى وإسقاط الدول أو إضعافها أو تمزيقها من الداخل أمر لا يمكن أن يقبله أحد .

كما يقدم الكتاب حلولا لمواجهة الفكر الإلحادي ومعالجة أسبابه وتفنيد شبه الملحدين , مع إبراز أهمية التدين الصحيح الخالص لوجه الله تعالى وليس التدين الشكلي أو السياسي , الصادّ عن دين الله.



ويتناول الطرق الوقائية والعلاجية للإلحاد، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والمجتمعية في التوعية بمخاطره وتحصين مجتمعاتنا منه.