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الأربعاء، 06 مارس 2019 07:30 م
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"الأوقاف" تصدر كتاب عن مخاطر الإلحاد لتحصين الشباب

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:22 م
"الأوقاف" تصدر كتاب عن مخاطر الإلحاد لتحصين الشباب غلاف كتاب مخاطر الإلحاد لتحصين الشباب
كتب إسماعيل رفعت
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اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة اليوم الأربعاء 6 / 3 / 2019م النسخة النهائية لكتاب ” مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة ” من إعداد الإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بإشراف وتقديم الوزير.

ويهدف هذا الكتاب إلى بيان مخاطر الإلحاد المسيس أو الموجه الممول ، قصد الإتيان على مجتمعاتنا من داخلها وتفتيتها بأيدي بعض أبنائها.

ويفرق بين حرية المعتقد الاستهداف السياسي تحت مسمى حرية الاختيار ، فحرية المعتقد مكفولة ، والاستهداف الموجه قصد إثارة الفوضى وإسقاط الدول أو إضعافها أو تمزيقها من الداخل أمر لا يمكن أن يقبله أحد .

كما يقدم الكتاب حلولا لمواجهة الفكر الإلحادي ومعالجة أسبابه وتفنيد شبه الملحدين , مع إبراز أهمية التدين الصحيح الخالص لوجه الله تعالى وليس التدين الشكلي أو السياسي , الصادّ عن دين الله.
 

ويتناول الطرق الوقائية والعلاجية للإلحاد، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والمجتمعية في التوعية بمخاطره وتحصين مجتمعاتنا منه.

 

 


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