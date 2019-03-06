أ ش أ

أعلنت قوات الأمن بمحافظة الأنبار العراقية تدمير مقرات لتنظيم (داعش) وإلقاء القبض على مطلوبين اثنين في صحراء الرطبة.

وقال قائد شرطة الأنبار الفريق هادي رزيج - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - "إن الفوج التكتيكي في شرطة الأنبار نفذ واجب إنزال مظلي مع الفرقة الأولى للجيش في صحراء الرطبة بإسناد من طيران الجيش، حيث إنه تم القبض على مطلوبين اثنين وتدمير سيارتين وعدد من المقرات للتنظيم".