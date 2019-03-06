 

وتقوم القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي - بين فترة وأخرى - باستهداف وقصف مواقع وتجمعات للإرهابيين في المناطق الصحراوية بمحافظة الأنبار، والتي تؤدي إلى تدمير المواقع وإلحاق خسائر كبيرة بين صفوفهم.