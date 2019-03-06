إصابة 12 طالبا باختناقات لتسرب غاز الكلور من محطة مياه بالإسكندرية

وأشارت شركة مياه الإسكندرية، إلى أنه تم حدوث شرخ مفاجئ في أحد الخطوط الناقلة لغاز الكلور لأجهزة الحقن المغذية لمراحل إنتاج المياه لمحطة السيوف، وتم السيطرة على الكسر خلال دقيقة واحدة وتشغيل وحدة معالجة التسريب اوتوماتيكا ووجود انبعاث بسيط لرائحة الكلور، حيث إن مجمع المدارس بالقرب من أسوار المحطة تسبب في وصول رائحة بسيطة أدت الى تخوف مسئولي المدارس.

من جانبه، قال يوسف الديب مدير إدارة شرق الإسكندرية التعليمية، إنه بالفعل تم إخلاء مجمع مدارس السيوف بعد تسرب غاز الكلور، مما أدى إلى إصابة 12 طالبا وتم نقلهم الى مستشفى الطلبة بسبورتنج، وتم اتخاذ اللازم لهم.