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إخلاء جامعتين بريطانيتين للاشتباه فى وجود طرود مفخخة

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:24 م
إخلاء جامعتين بريطانيتين للاشتباه فى وجود طرود مفخخة الشرطة الأسكتلندية
أ ش أ
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أخلت الشرطة مباني في جامعتين بريطانيتين اليوم الأربعاء عقب تلقيها بلاغات عن وجود عبوات مثيرة للريبة بعد يوم من إرسال طرود ملغومة إلى مطارين وأكثر محطات القطارات ازدحاما في لندن.

وقالت الشرطة في شرق انجلترا إنها طوقت جامعة إسكس وأخلت بعض المباني بعد أن تلقت اتصالا يفيد بوجود طرد مريب. واستدعت فريق إبطال المفرقعات. كما أخلت السلطات فى اسكتلندا عددا من مبانى جامعة جلاسكو اليوم الأربعاء بعد العثور على طرد مشبوه فى مكتب بريد الجامعة.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بيانا للجامعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أعلنت فيه إخلاء عدد من المبانى فى حرم الجامعة الرئيسى كإجراء احترازى بتوصية من الشرطة بعد العثور على طرد مشبوه فى مكتب بريد الجامعة.. مشيرة إلى أن قوات الشرطة تجرى تحقيقاتها بشأن الطرد.
كما قام ضباط الشرطة بإغلاق عدد من الشوارع داخل حرم الجامعة التى تعد أكبر جامعات اسكتلندا، وسيستمر إغلاق المبانى حتى نهاية اليوم. يأتى ذلك بعد يوم من إرسال عبوات ناسفة إلى كل من مطار هيثرو ومحطة قطار ووتر لوو ومطار لندن سيتى بالعاصمة البريطانية لندن، حيث فتحت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التحقيق بشأنها.
وعثر على العبوات الناسفة فى طرود بدت مرسلة من جمهورية أيرلندا، حيث كتب عليها عنوان مرسل وهمى فى العاصمة الأيرلندية دبلن. وقال متحدث باسم الشرطة الأيرلندية إنها تقدم المساعدة لشرطة العاصمة البريطانية في تحقيقاتها.


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