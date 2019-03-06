إحباط تهريب 650 طربة حشيش و3 آلاف قرص ترامادول فى مطروح

كتب محمود عبد الراضي

فى ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة، نجحت وزارة الداخلية فى ضبط عنصرين إجراميين بمطروح وبحوزتهما 650 طربة لمخدر الحشيش، وثلاثة آلاف قرص لعقار الترامادول قبل ترويجها لدى عملائهما، وبنادق آلية وخرطوش.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة القائمة على تهريب المواد المخدرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامى فى مجال جلب وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الغريبة للبلاد لترويجها لدى عملائهما، حيث تم رصد "عبد القادر.ح" عاطل".

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح وقطاع الأمن المركزى تم ضبط المتهم المذكور حال استقلاله إحدى السيارات بالقرب من محل منزله حائزا ومحرزا 300 طربة لمخدر الحشيش بلغ وزنهم ثلاثون كيلو جرام، وثلاثون ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، وبندقيتين و(10) خزينة، و (280) طلقة لذات العيار، وبندقية آلية F N ، و(18) خزينة، و (390) طلقة لذات العيار، وبندقية خرطوش، و102 طلقة لذات العيار.

كما تمكنت الإدارة من رصد "سعدواى.ف" عاطل" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه فى أحد الأكمنة المعده له بالطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية/ مطروح) حائزا (350) طربة لمخدر الحشيش وزنت (42.500) إثنان وأربعون كيلو وخمسمائة جرام، ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وبمواجتهما أقرا بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع واستخدام الهاتف والسيارة فى النقل والترويج.