إحالة موظف بريد متهم باختلاس 370 ألف جنيه فى المرج للجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج برئاسة أحمد شديد، بإحالة موظف بريد متهم باختلاس 370 ألف جنيه لمحكمة الجنايات.

وقال المتهم، إنه كان يمر بضائقة مالية، ومطلوب منه أموال لتجهيز شقيقته وشراء مستلزمات زواجها من عريسها، حيث طلب أهله منه شراء بعض الأثاث والأجهزة لإكمال شقة الزوجية.

وكشف المتهم، أن أهل عريس شقيقته لم يصبروا على تجهيز وشراء مستلزمات الشقة، وطالبوه بسرعة شراء كافة الأجهزة لإتمام الزفاف، مشيرًا إلى أنه يعمل موظفًا فى مكتب بريد المرج، فاختمرت فى عقله فكرة اختلاس مبالغ مالية من حساب أحد العملاء "لفك زنقته" على أن يعيد تلك الأموال حين ميسرة.

وأشار المتهم أنه فحص حساب العملاء الذين لا يسحبون من رصيدهم فى البريد لفترات طويلة، ووقع الاختيار على حساب عميل ظل سنوات رصيده ثابتًا ولا يتم أى سحب مبالغ مالية منه، ولا يحضر إلى مكتب البريد منذ عامين، مشيرًا إلى أنه استغل عمله فى البريد وحصل على كل بيانات العميل، وسحب من رصيده مبالغ على مدار شهور حتى وصل مبالغ التى استولى عليها من رصيد العميل إلى 370 ألف جنيه.

البداية بتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا، من تاجر أفاد فيه باكتشافه عدم وجود أى مبالغ فى رصيده فى مكتب البريد مع أنه لم يسحب أى مبالغ منه على مدار عامين، وتم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة موظف فى مكتب البريد، استغل وظيفته واختلس 370 ألف جنيه من رصيد العميل، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.