أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 6 - 3 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6-3-2019.

إيقاف تداول 4 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية للمشروعات السياحية العالمية، التعمير والاستشارات الهندسية، مصر للفنادق، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، المهندس للتأمين.

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 817.006 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 817.006 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 294 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 22.9 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 59.19% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.36%، والعرب على 28.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 81.50% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 18.49%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية بقيمة 4.2 مليون جنيه، 1.7 مليار جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية بقيمة 108.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 470.3 مليون جنيه، 1.1 مليار جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 14643 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2394 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 18677 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 708 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1783 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 477 نقطة.

وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 84 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 6.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.86%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 13.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.08%

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج بسعر إغلاق 3.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.03%

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 9.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.91%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 14.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.41%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 8.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.35%

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 26.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 53.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.60%

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 17.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.04%