271 ألف مواطن بالمنيا أجروا فحوصات فيروس سى فى 4 أيام

المنيا - فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات لـ80 ألف و451 مواطناً خلال اليوم الرابع لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (100مليون صحة) ، للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية ليصل بذلك اجمالى الحالات التى تم توقيع الكشف عليها منذ بدء أعمال المبادرة بالمحافظة إلى 271 ألف و803 حالة بنسبة 120 % من المستهدف اليومى للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن جميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة تشهد اقبالاً من قبل المواطنين لتوقيع الكشف الطبى مما يعكس مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة والتى تعد من أكبر المبادرات العالمية التى تستهدف ملايين المواطنين .

كلف المحافظ مسؤولى الصحة بالمنيا بمتابعة سير أعمال المبادرة فى المستشفيات والوحدات وأماكن تواجد فرق العمل الطبية بشكل دورى للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة، مشدداً على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام المواطنين من أبناء المحافظة أثناء إجراء الفحوصات ضماناً لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق الأرقام المستهدفة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين للمشاركة فى المبادرة للاطمئنان على صحتهم مع توجيه الدعوة لجميع أقاربهم ومعارفهم للمشاركة ، مؤكداً أن المسح الطبى مجاناً لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً ولمدة شهرين.

يذكر أن، المبادرة تستهدف فى محافظة المنيا 3 مليون و348 ألف و560 مواطن ، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية ، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة.