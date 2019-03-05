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171 مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية خلال شهرين

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:12 م
171 مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية خلال شهرين الدكتور السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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قال الدكتور مهندس السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن أجمالى قيمة ماتم تصديره من الإسماعيلية، من المنتجات الزراعية التى تشمل الخضروات والفاكهة، والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية، إلى الدول العربية والأجنبية، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين فقط، قد بلغت قيمتها 171.7 مليون دولار لكمية قدرها 5205459 طن.
 
أضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أنه بلغت قيمه ماتم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة 34.9 مليون دولار لكميه قدرها 131594طن، فى حين بلغ قيمه ماتم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 104.7 مليون دولار، لكمية قدرها 4500449 طن، والمحاصيل الحقلية32.1 مليون دولار لكميه قدرها 573415 طن. 
 
وشملت تلك الصادرات، تصدير محاصيل من الخضروات المجمدة، ومعجون طماطم وبصل أخضر وفاصوليا خضراء، وفراولة مجمدة وخرشوف وفول سودانى، وبرتقال ولب جوافة وحب رمان محلى، وعصير برتقال ومندرين، مشيرًا إلى أنه تم تصدير تلك الأصناف إلى عدد من الدول الأجنبية والعربية، والتى شملت دول كل من انجلترا وأيطاليا ولبنان والصين والهند والأردن.
 
وقال الدكتور مهندس فتحى محروس عبد الله رئيس تسويق الإدارة الزراعية، ومدير عام التسويق الخارجى بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أنه من أهم وأبرز المنتجات الزراعية التى تم تصديرها خلال الشهرين الماضيين، محصول الفول السودانى ولب القرع.
 
 

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