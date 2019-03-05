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وزير الإسكان يكلف بتنفيذ محاور طرق للحد من تكدسات المرور بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:38 ص
وزير الإسكان يكلف بتنفيذ محاور طرق للحد من تكدسات المرور بالقاهرة الجديدة عاصم الجزار وزير الاسكان
كتب أحمد حسن
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومساعديه، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة بالمدينة، وما تم إنجازه من مشروعات لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها.

وكلَّف الدكتور عاصم الجزار، بتنفيذ محاور طرق عرضية جديدة، وتطوير القائم منها، للحد من التكدسات المرورية على المحاور الطولية، مثل محور التسعين الجنوبي والشمالي، وذلك لخدمة المواطنين، وتيسير وصولهم لجميع أنحاء المدينة، والاهتمام بتطوير وتجميل الأرصفة والبردورات بجميع المحاور الرئيسية، وتنفيذها بأفضل مستوى من الجودة، موجها أيضاً بضرورة مراعاة تخطيط وضع غرف وأكشاك الكهرباء بالمشروعات السكنية، مثل دار مصر، وسكن مصر، وغيرهما، بأماكن لا تتعارض مع المظهر الجمالي للمشروع، بالإضافة إلى متابعة تقييم أعمال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والتأكد من العمل على تحسين الإجراءات بهدف تقديم الخدمات فى أقصر وقت ممكن، وزيادة تحصيل مستحقات الجهاز.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: تبلغ خطة مدينة القاهرة الجديدة للعام المالى 2018-2019، 14.5 مليار جنيه، وتبلغ خطة المدينة للعام المالى 2019-2020، 8.7 مليار جنيه، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، بإجمالي استثمارات حوالى 3.5 مليار جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 66%، كما يجرى تنفيذ 721 عمارة (16808 وحدات) بمشروع "سكن مصر"، وتجاوزت نسبة التنفيذ فى بعض المواقع 65 %، وتبلغ إجمالى الاستثمارات بالمشروع  ما يزيد على 5.5 مليار جنيه.

وأضاف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: جارٍ تنفيذ 16 سوقا تجارية بمشروعى "دار مصر"، و"JANNA"، وتنفيذ مدرستين بمشروع "دار مصر"، ومبنى جديد لمجمع تراخيص المرور بالتجمع الثالث، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات الخدمات والمرافق، لخدمة سكان المدينة، بخلاف المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قام منذ أيام بأولى جولاته فى مدينة القاهرة الجديدة، حيث تفقد خلالها عدداً من مشروعات الطرق والمرافق والإسكان الجارى تنفيذها بالمدينة.​

 

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