هانت: ماى قد تمنح نواب حزبها حرية التصويت على "بريكست " دون اتفاق

أعلن وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت ، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماى ، تفكر فى منح نواب البرلمان من حزب المحافظين حرية التصويت على مسألة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى "بريكست" بدون اتفاق، فى محاولة واضحة لتجنب حدوث استقالات وزارية جماعية.

وأضاف المسؤول البريطانى - فى تصريحات نشرتها صحيفة "الاندبندنت" اليوم / الثلاثاء/ أن ماى تفكر مليًا فى هذه الخطوة ، رغم الانتقاد الحتمى الذى سيظهرها كشخص أضعف من أن يفرض سياسة جماعية بشأن هذه المسألة .

ولفت إلى أن ماى ستواجه موجة كبيرة من الاستقالات إذا أجبرت أعضاء حزبها على تأييد أو رفض الخروج من التكتل الأوروبى.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية يمكنها الآن أن توافق على وضع "آلية تحكيم" للتخلص من مبدأ "مساندة أيرلندا" بدلًا من طلب مهلة زمنية محددة له أو وضع شروط صارمة للخروج.