نيوزويك: الروس يتوقعون إعادة انتخاب ترامب فى 2020

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن الروس يتوقعون أن يتم إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى عام 2020، قبل أن يحل محله ديمقراطى يسارى متشدد.

ونقلت المجلة تصريح وزير التنمية الاقتصادية الروسى ماكسيك أورشيكن، للطلاب فى أكاديمية للصحافة فى كوميرسانت إن السيناريو السياسى المحتمل فى أمريكا هو أن يتم إعادة انتخاب ترامب لفترة ثانية، وفى فترة لاحقة سيحل محله ديمقراطى سيكون من اليساريين المتطرفين. وأضاف أن الديمقراطى اليسارى قد يظهر الآن لو واجهت أمريكا أزمة اقتصادية فى وقت مبكر قبل الانتخابات المقبلة.

وأشار أورشكين إلى أن نجاح ترامب كان مرتبطا بالأحداث العالمية ومسار بلد لم يعد مجتمع الفرص المتساوية كما كان. وتابع المسئول الروسى قائلا إن استقرار أمريكا الممزق واضح فى أدائها الاقتصادى، فمعدل إنتاجية العمالة على مدار السنوات العشر إلى خمسة عشر الماضية قد تباطأ بشكل كبير بسبب نوعية الموارد البشرية والحراك الاجتماعى الذى تدهور فى الواقع. فقد تشققت أمريكا إلى عدة أجزاء مختلفة: نيويورك وكاليفورنيا وربما تكساس ومناطق كبرى أخرى، ثم هناك بقية أمريكا التى تحولت لهامشى تم استبعادها من قبل تلك الطبقة من المجتمع.