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مميش: مليون فرصة عمل قادمة.. ومؤهلين لاستقبال سفينة بحمولة 240 ألف طن

الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:50 م
مميش: مليون فرصة عمل قادمة.. ومؤهلين لاستقبال سفينة بحمولة 240 ألف طن الفريق مهاب مميش
كتب عامر مصطفى
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أكد الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصر ستصبح قلب التجارة العالمية، حيث ستنطلق من خلالها جميع سفن التجارة إلى أوروبا والهند والصين، بفضل ميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس ستوفر مليون فرصة عمل تقريبا للشباب، طبقًا لدراسة الجدوى 2030، متابعًا: «قادرين على استقبال جميع أنوع السفن بحمولة تصل إلى 240 ألف طن وأكثر».

وأوضح «مميش» أنه تم رفع 68.5 مليون متر مكعب من الرمال، لعمل المجرى الملاحي لميناء بورسعيد، بعمق 18.5 متر، وعرض 500 متر، وطول رصيف يصل إلى 5 كيلومتر، لتعبر جميع أنواع السفن من خلاله.

وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء بورسعيد يعتبر جوهرة التجارة العالمية، وبفضله ستتحكم مصر في حركة التجارة خلال الفترة المقبلة.قائلًا: «ستنطلق التجارة إلى العالم من مصر، وسيتخدم المنطقة اللوجيستية المتاخمة للميناء السفن المارة، وهناك حاويات ومحطات موجودة في الميناء»، لافتًا إلى حصول الميناء على جزء مالي نظير مرور كل سفينة، بجانب حق انتفاع للمناطق اللوجيستية.


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