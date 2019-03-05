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مقتل ربة منزل على يد زوجها بالإسكندرية بسبب خلافات أسرية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 06:25 م
مقتل ربة منزل على يد زوجها بالإسكندرية بسبب خلافات أسرية جثة-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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لفظت "س.م.م"، 22 سنة، ربة منزل، مقيمة بمساكن الحديد والصلب بالإسكندرية ، أنفاسها الأخيرة داخل إحدى المستشفيات الخاصة ، إثر قيام زوجها بضربها بالة حادة بسبب خلافات زوجية . 
 

تلقى مأمور قسم شرطة الدخيلة، بلاغًا من أحد المستشفيات الخاصة بالعجمي، يفيد بوصول سيدة مصابة بعده جروح طعنيه بمختلف أنحاء الجسم ، وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة إلي المستشفى، وتبين بالفحص وجود سيدة تدعى "س.م.م"، 22 سنة، ربة منزل، مقيمة بمساكن الحديد والصلب، وبمناظرتها تبين إصابتها بعده جروح طعنيه نافذه بالبطن والساعد الأيسر.

وأكدت التحريات، أن المجنى عليها كانت فى منزل شقيقها "أ.م.م"، بأخر شارع فضة، دائرة القسم، لوجود خلافات زوجية مع زوجها، ولديهما طفل يدعى "س.إ.م". ، وكشفت  التحريات، أن المتهم يدعى "إ. م. ع"، زوج المجنى عليها، 32 سنة، فنى صيانة بأحد شركات الحديد والصلب، مقيم بالعنوان المشار إليه، تعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض ، محدثاً إصابتها أمام محل سكن شقيقها وفر هارباً، وعلى أثارها تم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة ولكن الاصابة أودت بحياتها.تم ضبطه، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر رقم 5819 لسنة 2019 جنح الدخيلة، وتم عرضة على نيابة الدخيلة، التي قررت حبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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