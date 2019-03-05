مصرع شقيقين بالدقهلية سقطت والدتهما بالسيارة داخل ترعة

الدقهلية شريف الديب

لقي شقيقان مصرعهما وإصيب اثنين آخرين بعد انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق المنصورة اويش الحجر.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مأمور مركز المنصورة بسقوط سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق المنصورة اويش الحجر.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث مركز المنصورة، الى مكان البلاغ وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري وتمكنوا من استخراج جثتين لاثنين أطفال أشقاء توأم بمساعدة الأهالي وبالفحص تبين ان الأول سيف والثاني زكريا حسن زكريا 11 سنة، وإصابة أميرة والدتهما وشقيتها التى كانت بجوارها.

وتم نقلهم على الفور إلى مستشفي الطوارئ، وبالفحص تبين اثناء قيادة والدة الأطفال السيارة انحرفت عجلة القيادة فى يدها فسقطت داخل الترعة، وجاري تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.