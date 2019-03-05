video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شقيقين بالدقهلية سقطت والدتهما بالسيارة داخل ترعة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:55 م
مصرع شقيقين بالدقهلية سقطت والدتهما بالسيارة داخل ترعة جثة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

لقي شقيقان مصرعهما وإصيب اثنين آخرين بعد انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق المنصورة اويش الحجر.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مأمور مركز المنصورة بسقوط سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق المنصورة اويش الحجر.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث مركز المنصورة، الى مكان البلاغ وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري وتمكنوا من استخراج جثتين لاثنين أطفال أشقاء توأم بمساعدة الأهالي وبالفحص تبين ان الأول سيف والثاني  زكريا حسن زكريا 11 سنة، وإصابة أميرة والدتهما وشقيتها التى كانت بجوارها.

وتم نقلهم على الفور إلى مستشفي الطوارئ، وبالفحص تبين اثناء قيادة والدة الأطفال السيارة انحرفت عجلة القيادة فى يدها فسقطت داخل الترعة، وجاري تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تحطم 3 سيارات بسبب سقوط شرفة منزل بالمنصورة

الدقهلية اخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار الحوادث

حادث سير




لا تفوتك
"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة