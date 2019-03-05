مدير تعليم مطروح: استمرار الحملة القومية للمسح الطبي لتلاميذ المدارس الإبتدائية

مطروح – حسن مشالي

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة والتعليم بمطروح، استمرار أعمال الحملة القومية للمسح الطبي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المدارس الابتدائية، لتغطية جميع مدارس المحافظة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي.

وأوضح مدير تعليم مطروح، في تصريح خاص لـ " اليوم السابع" أنه يتابع بنفسه أعمال الحملة من خلال المرور على المدارس بالمناطق المختلفة، مضيفاً بأن الحملة القومية للمسح الطبى الشامل لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، تعد استكمالاً للمبادرات الرئاسية االتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على صحة المصريين.

وأضاف بأن الحملة بدأت في جميع المدارس الابتدائية بالإدارات التعليمية، بالتعاون والتنسيق المتواصل بين مديريتي التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي، بدعم كامل من اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، ويهدف إجراء المسح الطبي لتلاميذ المدارس الابتدائية لاستكمال أهداف المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وذلك للوصول لكل المواطنين في المراحل العمرية المختلفة.

ونوه مدير تعليم مطروح، إلى أن الكشف يتم بموجب موافقة كتابية من ولي أمر الطالب بكل مدرسة ابتدائية، ووجود صورة من شهادة الميلاد، موضحًا أن عدم موافقة ولي الأمر على الفحص لا تعني عدم إعفاء الطالب من الفحص، مشيرا إلى أنه في حالة الرفض يتوجب على ولي الأمر إخضاع ابنه لهذه الفحوص في أحد المستشفيات الحكومية.

وأشار " النيلي" إلى أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين في توعية الطلاب وأولياء أمورهم، بأهمية المسح الطبي، لتحديد إجراءات وطرق العلاج، مع ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.