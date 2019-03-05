video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يوجه بمراجعة تراخيص عقارات ميدان الشبان المسلمين

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:51 ص
محافظ سوهاج يوجه بمراجعة تراخيص عقارات ميدان الشبان المسلمين الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بمراجعة تراخيص بعض العقارات الموجودة بنطاق ميدان الشبان المسلمين، بحى شرق مدينة سوهاج، وإزالة أى مخالفات بناء بكل "قوة وحزم".

جاء ذلك خلال الجوله الميدانية المفاجئة لمحافظ سوهاج، بأحياء شرق وغرب سوهاج، لمتابعة عمل رؤساء الأحياء والمراكز على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن المحافظ تفقد ميدان الشبان المسلمين بحى شرق سوهاج، ووجه بزراعة الحديقة الموجودة بالميدان ورفع كفاءتها، كما وجه إدارة المرور بإتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المركبات المخالفة، والتى تعوق حركة المرور بالميدان .

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن جولة المحافظ شملت تفقد مركز شباب الرى، وقناطر الهويس الأثرية بمنطقة غرب الكوبرى بحى غرب سوهاج، لبحث تعظيم الاستفادة به كأثر هام من أثار المحافظة، لافتاً إلى أن الوحدة المحلية لحى غرب قامت بناءً على توجيهات المحافظ بحملة مكبرة أسفرت عن رفع 80 طن من المخلفات بمحيط القناطر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج يوجه بحصر حالات التعدى على الأراضى وسرعة تقنين أوضاع اليد

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

عقارات الشبان المسلمين

محافظ سوهاج




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة