محافظ سوهاج يوجه بمراجعة تراخيص عقارات ميدان الشبان المسلمين

سوهاج – عمرو خلف

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بمراجعة تراخيص بعض العقارات الموجودة بنطاق ميدان الشبان المسلمين، بحى شرق مدينة سوهاج، وإزالة أى مخالفات بناء بكل "قوة وحزم".

جاء ذلك خلال الجوله الميدانية المفاجئة لمحافظ سوهاج، بأحياء شرق وغرب سوهاج، لمتابعة عمل رؤساء الأحياء والمراكز على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن المحافظ تفقد ميدان الشبان المسلمين بحى شرق سوهاج، ووجه بزراعة الحديقة الموجودة بالميدان ورفع كفاءتها، كما وجه إدارة المرور بإتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المركبات المخالفة، والتى تعوق حركة المرور بالميدان .

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن جولة المحافظ شملت تفقد مركز شباب الرى، وقناطر الهويس الأثرية بمنطقة غرب الكوبرى بحى غرب سوهاج، لبحث تعظيم الاستفادة به كأثر هام من أثار المحافظة، لافتاً إلى أن الوحدة المحلية لحى غرب قامت بناءً على توجيهات المحافظ بحملة مكبرة أسفرت عن رفع 80 طن من المخلفات بمحيط القناطر.