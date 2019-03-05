محافظ سوهاج يتفقد 16 مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

سوهاج – عمرو خلف

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج اليوم 16 مشروعا وموقع ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، وذلك في إطار متابعته للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، للوقوف على مدى انتظام العمل بها، وسير معدلات التنفيذ وفقا للجداول الزمنية الموضوعة لكل مشروع.

وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ بدأ جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بأخميم، حيث وجه المحافظ بسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، مشيراً أنه خلال الجولة استوقفت المحافظ سيدة مسنة، تطلب توصيل المياه والكهرباء لمنزلها، ووجه المحافظ الوحدة المحلية بإصطحاب السيدة إلى مقر منزلها، وفحص شكواها وتوصيل المرافق لها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ تفقد مركز الطب البيطري بأخميم، ووجه بأهمية تحصين الحيوانات والمواشي ضد الأمراض المختلفة، حفاظاً على الثروة الحيوانية للمحافظة، كما تفقد مشروع إنشاء وتطوير منطقة آثار الحواويش بأخميم، حيث تضم المنطقة 800 مقبرة أثرية من الأسرة الأولى والثانية.

وأشار " التونى" الى أن المحافظ تفقد الأعمال الجارية لتنفيذ خط طرد مياه "قطر 16 بوصة" بمحطتي مياه الحواويش 3و4 لتغذية حي الكوثر، كما تفقد مشروع وصلات خطوط المياه للمناطق المحرومة بالعيساوية شرق، ووجه مسئولي الوحدة المحلية لمركز أخميم بالتواجد مع أهالي القرية وحل مشاكلهم المتعلقة بتوصيل المياه للمنازل، وكلف مسئولي حي الكوثر بمراجعة وغلق جميع غرف التفتيش المفتوحة بالطرق حرصا علي سلامة المواطنين.

كما أوقف محافظ سوهاج موكبه إستجابة لبعض المواطنين السائقين بحي الكوثر، والذين اشتكوا من تعثرهم في الوقوف بسياراتهم " الميكروباص" وعملهم، مطالبين إنشاء موقف للسيارات، ووجه المحافظ إدارة المرور بدراسة إنشاء موقف بحي الكوثر.

وقال الدكتور محمد التوني ،المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ تفقد مستشفي حميات البلينا والتي يتم تطويرها بـ 3.7 مليون جنيه، كما زار مركز ومدينة جرجا،وتفقد أعمال تغطية ترعة عزبة الحيط الجديدة، والمساقي المجاورة، لتوسعة طريق سوهاج/أسوان الزراعي، والمؤدي إلي مطار سوهاج والمنطقة الصناعية بغرب جرجا، حيث تصل تكلفة المشروع إلى 33.9 مليون جنيه، كما تفقد رصف طريق العوامر بيت داود، والمنطقة الصناعية بغرب جرجا، حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من الطريق، وتصل التكلفة الإجمالية له 28.2 مليون جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور عمرالحادي، مدير وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة سوهاج، أنه تم الأنتهاء من أعمال التطوير بالمركز التكنولوجي بأخميم، بتكلفته 2 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة الإنتهاء من مركز الطب البيطري بأخميم 1.2 مليون جنيه. وقال أن تكلفة مشروع إنشاء وتطوير منطقة آثار الحواويش بأخميم، وصلت 9.6 مليون جنيه، شاملة إنشاء سور ومجموعة سلالم، ومنطقة استقبال وإستراحة، وقاعة زجاجية، وتوصيل المياه والكهرباء، وإعادة رصف الطريق المؤدي لمنطقة المقابر ، حيث تخطت نسبة التنفيذ به 30%

وأشار " الحادي" أن الأعمال الجارية لتنفيذ خط طرد مياه "قطر 16 بوصة" بمحطتي مياه الحواويش 3و4 لتغذية حي الكوثر، وصلت تكلفتها 8 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع توصيلات خطوط المياه للمناطق المحرومة بالعيساوية شرق ، ضمن 2 مليون جنيه مخصصة لمركز أخميم لتوصيل المياه للمناطق المحرومة، حيث تم الإنتهاء من الخط الرئيسي بطول 700 متر.

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ محطة مياه سعد السعود لتغذية المنطقة الصناعية بالمياه والقرى المجاورة " خط طرد آبار موقع عام كهروميكانيكا" بتكلفة 20 مليون جنيه، وتفقد تنفيذ وصلات مياه للمناطق المحرومة بقرية بيت داوود، ضمن 2 مليون جنيه للمركز مخصصة توصيل مياه للمناطق المحرومة، ووجه المحافظ بدراسة ربط محطة مياه سعد السعود بمحطة مياه بيت دواود استجابة لمطلب الأهالي.

ولفت " الحادي " أن المحافظ تفقد محطة المحاسنة للصرف الصحي، حيث تخدم 5 قري، و4 نجوع هي القرعان، ونجع كويسين، ومقلد، والحيط، وقرى القرعان وبيت داوود والمحاسنة، حيث تم الانتهاء من 80% من الأعمال، وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 3 شهور بتكلفة 85 مليون جنيه، كما سيتم توسعة طريق العوامر، وتبين وجود ثلاث كباري ضيقة تعيق عملية التوسعة وهي كباري الكسرة، وعزبة الحيط، وكوبري العوامر، حيث وجه السيد المحافظ بعقد اجتماع بحضور جميع الجهات المعنية لتذليل العوائق وتوسعة الثلاث كباري.

وفي نهاية الجولة التفقدية للمحافظ، اليوم قام بالتوجه إلي مركز ومدينة سوهاج، حيث تفقد مشروع رصف طريق مدخل الكوامل طريق المطار حتي نجع الشيخ حمد بالمنطقة الأثرية " اتريبس" والذي انتهت به الأعمال بتكلفة 11.7 مليون جنيه، كما تفقد الأعمال الجارية في تطوير منطقة آثار اتريبس بالشيخ حمد بتكلفة 5.2 مليون جنيه .