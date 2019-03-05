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محافظ القليوبية يوجه بسرعة إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف

الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:32 م
محافظ القليوبية يوجه بسرعة إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف اجتماع استعراض مشروعات محافظة القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة معدلات التنفيذ لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد فوزى مدير المكتب الفني.

وتم خلال الاجتماع استعراض المشروعات التى تحتاجها المحافظة والتى تشمل احلال وتجديد لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وانشاء مشروعات جديدة، ووجه المحافظ بتطوير محطات مياه الشرب واجراء صيانة دورية بها، وكذلك بحث إنشاء محطات مياه شرب بالقليوبية.

وخلال الاجتماع تم استعراض المشروعات المتعثرة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وأكد المحافظ بأنه سيتم رفعها فورا إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفى سياق متصل أمر المحافظ، بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات الخدمية خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، نظرا لأن المياه هى مصدر الحياة لكل إنسان ولخدمة أبناء القليوبية.

 

 

 


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