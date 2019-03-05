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محافظ الدقهلية يكرم 9 من طلاب الفائزين بمسابقة الروبوت قبل السفر لأمريكا

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:58 م
محافظ الدقهلية يكرم 9 من طلاب الفائزين بمسابقة الروبوت قبل السفر لأمريكا محافظ الدقهلية يكرم 9 من طلاب الفائزين بمسابقة الروبوت
الدقهلية شريف الديب
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أعرب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن سعادته لوجوده داخل مدرسة "رويال" بطلخا، لتكريم 9 من تلاميذها فى الصفين الرابع والخامس، الذين فازوا فى مسابقة الروبوت العالمية، التى تنظمها الولايات المتحده، وذلك بحضور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.
محافظ الدقهلية يكرم 9 من طلاب الفائزين بمسابقة الروبوت (1)
وقال شاروبيم، "إننى سعيد بخروج هذا العدد من التلاميذ من أبناء الدقهلية، التى تتميز بمستوى متميز فى التعليم والثقافة"، وأضاف محافظ الدقهلية، أن هؤلاء الذين فازوا بمسابقو الروبوت على مستوى الجمهورية، هم بالفعل عباقرة، وليس غريبا علينا فى مصر عامة والدقهلية خاصة أن يخرج عباقرة يبهرون العالم.
محافظ الدقهلية يكرم 9 من طلاب الفائزين بمسابقة الروبوت (2)
وأكد شاروبيم، أن الرئيس السيسي، منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية، أعطى للشباب اهتماما كبيرا باعتبار الشباب الشريك الرئيسي في بناء مستقبل مصر، وهو صاحب هذا المستقبل، لذلك لابد أن يكون اهتمامكم بأبنائكم في مراحل التعليم الأولى من الابتدائي والإعدادي كثيرا وهذا ما أراه اليوم، موجها التحية، لأولياء أمور التلاميذ الذين حققوا نجاحا ضخما بالفوز في هذه المسابقة العالمية.
محافظ الدقهلية يكرم 9 من طلاب الفائزين بمسابقة الروبوت (3)
وفى نهاية الحفل، كرم المحافظة فريق تلاميذ مدرسة "المنصورة رويال"، الفائز في مسابقة الجمهورية في الروبوت، والمسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في المسابقة العالمية للروبوت، والتلاميذ هم "حسني غانم"، "نور عبد الجواد"، "عبدالرحمن واعر"، "عمرو عبد الجواد"، "مريم حسام"، "أدهم هاشم"، "عبد الله واعر"، "معاذ مدحت"، "طه نور الدين"، "جنى الشبراوي".

محافظ الدقهلية يكرم 9 من طلاب الفائزين بمسابقة الروبوت (4)
 

محافظ الدقهلية يكرم 9 من طلاب الفائزين بمسابقة الروبوت (5)
 

محافظ الدقهلية يكرم 9 من طلاب الفائزين بمسابقة الروبوت (6)
 

محافظ الدقهلية يكرم 9 من طلاب الفائزين بمسابقة الروبوت (7)
 

محافظ الدقهلية يكرم 9 من طلاب الفائزين بمسابقة الروبوت (8)
 
 

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