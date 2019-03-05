محافظ البحيرة يوجه بسرعة التعامل مع حادث طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى

البحيرة- الأمير نصرى

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالتعامل فورا مع الحادث الذى وقع صباح اليوم، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، والدفع بعدد 16 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وجثث الضحايا، مع رفع درجة الإستعداد بمستشفيات كفر الدوار ودمنهور وأبو حمص .

يذكر أن الحادث الذى وقع صباح اليوم، فى تمام الساعة الثامنة بالقرب من قرية معمل القزاز بكفر الدوار، والذى أسفر عن وفاه 6 أشخاص وإصابه 37 آخرين، بجروح وكسور متفرقة، وقع نتيجة تصادم سيارة نقل بمقطورة بـ4 سيارات ميكروباص، و تم نقل عدد 14من المصابين، و3 من جثث الضحايا، إلى مستشفى دمنهور التعليمى، و23مصاب و3 جثث الى مستشفى كفر الدوار .

كما تسبب الحادث، فى توقف الحركة المرورية على طريق مصر إسكندرية الزراعى، وعلى الفور وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، تعليماته للواء جمال الرشيدى مدير الأمن، بسرعة إزالة أثار الحادث، وفتح الطريق، وبالفعل نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة فى فتح الطريق وتحقيق السيولة المرورية بعد توقف إستغرق حوالى حوالى 20 دقيقة .

وقام اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، و الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، ويرافقها المهندس حازم الأشمونى السكرتير المساعد، بالتوجه للمستشفى الشاملة بكفر الدوار، لتفقد مصابى الحادث، حيث أطمئنوا على إستقرار حالة المصابين، ووجهوا بتقديم كافة الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية والعلاجية العاجلة لهم .

كما اطمأنت بلبع، على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى، وعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة للمصابين، متمنيهً لهم سرعة الشفاء العاجل.