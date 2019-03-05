video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الأقصر يوافق على تطوير كوبرى بنجع أبو حميد بـ10 ملايين جنيه

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:11 م
محافظ الأقصر يوافق على تطوير كوبرى بنجع أبو حميد بـ10 ملايين جنيه بدء اعمال التطوير
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
أعلن محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، أنه في اطار إهتمامات المحافظة في تطوير وانشاء عدد من الكبارى التي تربط بين المدينة ومدخل الصحراوي، قام بعرض مذكرة على محافظ الأقصر، يطالب بها بتطوير كوبري نجع أبو حميد الرابط بين مدينة اسنا ومدخل الطريق الصحراوى، والذى حدثت به عدت انهيارات، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين.
 
وأضاف رئيس مدينة إسنا، في بيان صحفي، أنه على الفور وافق المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على تطوير الكوبري مشددا على سرعة إنجازه، مؤكداً علي أن حياة المواطنين هي أولى إهتمامات مجلس المدينة، وتم رصد 10 مليون جنيه لتطوير هذا الكوبري الحيوي، ليصبح مدخلا رئيسيا للطريق الصحراوي، مع رفع كفاءة حمولته من 50 طن للمركبات الى 90 طن.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. "جدعان" نجع الطوايع بالأقصر يرممون كوبرى بالجهود الذاتية

الاقصر

اخبار الاقصر

انشاء كوبري بمدينة اسنا

اخبار مصر

مجلس مدينة اسنا

اخبار المحافظات




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة