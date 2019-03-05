محافظ الأقصر يوافق على تطوير كوبرى بنجع أبو حميد بـ10 ملايين جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، أنه في اطار إهتمامات المحافظة في تطوير وانشاء عدد من الكبارى التي تربط بين المدينة ومدخل الصحراوي، قام بعرض مذكرة على محافظ الأقصر، يطالب بها بتطوير كوبري نجع أبو حميد الرابط بين مدينة اسنا ومدخل الطريق الصحراوى، والذى حدثت به عدت انهيارات، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف رئيس مدينة إسنا، في بيان صحفي، أنه على الفور وافق المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على تطوير الكوبري مشددا على سرعة إنجازه، مؤكداً علي أن حياة المواطنين هي أولى إهتمامات مجلس المدينة، وتم رصد 10 مليون جنيه لتطوير هذا الكوبري الحيوي، ليصبح مدخلا رئيسيا للطريق الصحراوي، مع رفع كفاءة حمولته من 50 طن للمركبات الى 90 طن.