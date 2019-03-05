محافظ أسيوط: إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بمنقباد

أسيوط - هيثم اليدرى

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بمنقباد لخدمة المنطقة والقرى التابعة لها، وتخفيف الزحام وتحقيق سيولة مرورية بالطريق الزراعى (أسيوط/سوهاج) وطريق مطار أسيوط ومدخل مدينة أسيوط الشمالى ويعتبر محور تنموى للمنطقة بالكامل.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمسئولى هيئة السكة الحديد، والرى، والإسكان ،ومياه الشرب والصرف الصحى ،والمقاولون العرب ،والكهرباء ، والغاز الطبيعى ، والتليفونات، والطرق والكبارى فضلاً عن بعض الشركات الكبرى منها (السماد ، الأسمنت (سيمكس) ، البترول)، وبحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة، والعميد أشرف مرسى مدير إدارة مرور أسيوط والدكتور حسن يونس أستاذ كلية الهندسة بجامعة أسيوط، ومستشار الطرق بالمحافظة، والمهندس عبدالحكيم عبداللاه وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندس رمضان كمال وكيل وزارة الموارد المائية والرى واللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط.

حيث ناقش الإجتماع تنفيذ مشروع الكوبرى لتخفيف الزحام بالطرق الرئيسية ودراسة الرسومات الهندسية والتصميمية والبرنامج الزمنى الخاص به، فضلاً عن دراسة الخرائط المساحية وخطوط سير المرافق المختلفة (مياه الشرب، الصرف الصحى ، والغاز الطبيعى ، وأنابيب البترول ، والكهرباء ، وكابلات الجهد العالى والمتوسط والفائق) فضلاً عن النزول إلى أرض الواقع والمعاينة على الطبيعة والتوقيع على الخرائط بالمرافق الموجودة بمنطقة إنشاء الكوبرى، والتى تم تسليمها لكافة الجهات من قبل شركة المقاولون العرب الجهة المنفذة للمشروع.

وأشار المحافظ إلى أهمية تنفيذ مشروع إنشاء الكوبرى والنتائج الإيجابية التى تعود على المواطنين لافتاً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات حيال تنفيذ المشروع وإفادة المواطنين بهذه المنطقة فضلاً عن أهمية المشاركة المجتمعية فى إنشاء المشروع خاصة شركات (تكرير البترول ، أنابيب البترول ، أسمنت أسيوط "سيمكس" ، شركة الخرافى للأسمنت ، شركة السماد بأسيوط) موضحاً إنه سيتم تحديد مواعيد ووضع خطة زمنية لأعمال الإنشاء عقب دراسة المشروع من كافة الجهات المعنية والعمل على الإنتهاء منها فى أسرع وقت ممكن.

كما أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن تحرير 1966 محضر متنوع خلال حملات اليوم الواحد المكبرة التى تشنها الأجهزة التنفيذية للمحافظة، بالتنسيق مع جميع القطاعات على كافة المرافق والخدمات لتحقيق الإنضباط وضبط الأسعار ومحاربة الغش التجارى بكافة أشكاله، والتأكد من توفر السلع الأساسية للمواطنين والقضاء على تجار السوق السوداء فضلًا عن نقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم.

وأشار المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمشرف على حملات اليوم الواحد، إن الحملات شملت جميع المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولى التموين والصحة والبيئة والإشغالات والنظافة والطب البيطرى ومباحث التموين ومسئولى الإدارات الهندسية وتنوعت المحاضر لتشمل كافة القطاعات وهى 153 محضر بمركز أسيوط و66 محضر بمركز ديروط و 244 محضر بمركز القوصية و192 محضر بمركز منفلوط و168 محضر بمركز الفتح و168 محضر بمركز أبنوب و 171 بمركز ساحل سليم و209 بمركز البدارى و215 بمركز أبوتيج و91 بمركز صدفا و87 بمركز الغنايم و78 بحى شرق و124 بحى غرب فضلًا عن إزالة كافة الإشغالات والمرافق بشوارع وميادين المراكز والقرى لافتًا إلى مشاركته فى الحملات التى ضمت رؤساء المراكز والأحياء ومساعديهم ومسئولى كافة القطاعات الخدمية والرقابية.