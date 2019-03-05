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فريق التدخل السريع فى وزارة التضامن يتدخل لإنقاذ مسنة فى الدقهلية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:53 م
فريق التدخل السريع فى وزارة التضامن يتدخل لإنقاذ مسنة فى الدقهلية نشاط مكثف لفريق التدخل السريع بالمحافظات
كتب مدحت وهبة
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نجح فريق التدخل السريع  بوزارة التضامن الاجتماعى، خلال الأيام القليلة الماضية فى التعامل مع حالة أحد المسنين المشردين ويدعى السيد ويبلغ من العمر  58سنة، من محافظة بورسعيد، ويعانى من بتر فى ساقيه ويتحرك على كرسى متحرك، وقد تم إيداعه أحد دور الرعاية الإجتماعية المناسبة لحالته.

وأكد محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع  أنه فى إطار مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي قام الفريق بالدقهلية بإنقاذ السيدة عزيزة  64 سنة من التواجد بالشارع حيث تركها ابنها بجانب سور المستشفي الدولى بالمنصورة وعثر عليها أحد المواطنين فقام بالتواصل  مع  الفريق بالدقهلية وتم نقلها إلى أحد دور الرعاية الإجتماعية بنبروه ، كما تم  إجراء عملية مياه بيضاء بعينيها في أحد المراكز الخاصة بالعيون من قبل أحد المتطوعين

وأضاف محمد  يوسف أن  التدخل السريع بالبحيرة أعاد شاب معاق إلى أهله، حيث تم العثور عليه ويدعي (م.ب.ع) من محافظة المنيا وقد تم الحاقه بدار الأحداث كضيافه،   ثم قام الفريق بالبحث عن اهله الي ان  تم تسليمه الي أخيه

    



الجدير بالذكرأنه تم تشكيل فريق التدخل السريع المركزي بديوان عام الوزارة عام 2014 بعدد 6 أعضاء ،أما الفريق المحلى فقد تم  تشكيله عدد26 محافظة بعدد 105 عضـو، ويشمل نشاط الفريق فى إجراء التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الإجتماعية في حالة رصد تجاوزات أو انتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة وفحص البلاغات الخاصة بالمشردين كبار السن وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية،



ويتلقى الفريق البلاغات علي  الخط الساخن للوزارة (16439) و الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528)،حيث يتم استقبال  تلك البلاغات من خلال منظومة الشكوي الإلكترونية الموحدة أيضاً البلاغات التي يتم رصدها عبر تداولها علي مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام وعلي تليفون الخاص بالفريق  ( 01095368111).






 

نشاط مكثف لفريق التدخل السريع بالمحافظات (1)
نشاط مكثف لفريق التدخل السريع بالمحافظات (1)

 

نشاط مكثف لفريق التدخل السريع بالمحافظات (2)
نشاط مكثف لفريق التدخل السريع بالمحافظات (2)

 

 

نشاط مكثف لفريق التدخل السريع بالمحافظات (3)
نشاط مكثف لفريق التدخل السريع بالمحافظات (3)

 

 

نشاط مكثف لفريق التدخل السريع بالمحافظات (4)
نشاط مكثف لفريق التدخل السريع بالمحافظات (4)

 

 

نشاط مكثف لفريق التدخل السريع بالمحافظات (5)
نشاط مكثف لفريق التدخل السريع بالمحافظات (5)

 



 


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