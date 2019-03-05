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غدا.. الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تناقش ميزانية 2018

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:00 ص
غدا.. الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تناقش ميزانية 2018 المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس
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تعقد النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، ظهر غدا الأربعاء، وذلك بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة، لمناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض انجازات السنة الماضية.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، اعتماد ميزانية النقابة لعام 2018، واعتماد موازنة عام 2019، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمعتمدة من مجلس النقابة قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوعين.

ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا، إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء ممن لهم حق التصويت، والذين سددوا اشتراكاتهم لعام 2017، وإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيلها لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحا إذا كان عدد الحضور 300 عضو على الأقل، وإلا تم تأجيله لمدة أسبوعين.

 


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