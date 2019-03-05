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عودة الحركة على الطريق الزراعى بعد توقف بسبب انقلاب "كونتر" بقليوب

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:40 ص
عودة الحركة على الطريق الزراعى بعد توقف بسبب انقلاب "كونتر" بقليوب حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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انتظمت حركة المرور على الطريق الزراعى باتجاه القاهرة، عقب رفع اثار حادث انقلاب سيارة نقل نتيجة بروز، أمام قرية أبو سنة بقليوب، مما أدى لتوقف الطريق فى الساعات الأولى من الصباح، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة / الإسكندرية الزارعى، أمام قرية أبو سنة التابعة لمدينة قليوب اتجاه القاهرة.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "ع ج ب 9325" نقل، محمل عليها حاوية بها قطع غيار سيارات، قياده" مصطفى ك م" 32 سنة سائق وأمام قرية أبو سنه، اصطدمت بأحد الحواجز الخرسانية الموجودة بالجزيرة الوسطى للطريق، نتيجه لبروز جزء منها بنهر الطريق، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها على جانبها الأيمن، حيث لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.
 
نتج عن ذلك، حدوث تلفيات بالحاجز الخرسانى الموجود بمنتصف الطريق، وتلفيات بالسيارة محل الحادث " تم التحفظ عليها"، وإعاقه بحركة سير السيارات لمده ساعتين تقريبا، وتم إعاده حركة سير السيارات لطبيعتها عقب رفع آثار الحادث.

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