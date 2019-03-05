video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عودة أكثر من 600 لاجئ إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:30 م
عودة أكثر من 600 لاجئ إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية اللاجئين السوريين
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين فى سوريا، أن أكثر من 600 لاجئ قد عادوا إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية. 
وذكر بيان للمركز، اليوم الثلاثاء، أن 625 لاجئا من بينهم 153 لاجئا (46 امرأة و78 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" و472 شخصا (142 امرأة و241 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب". 
وأضاف البيان أن 182 نازحا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا. وأوضح المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا أن وحدات سلاح المهندسين السوري طهرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3.2 هكتار من الألغام، حيث اكتشفت ودمرت 23 عبوة قابلة للانفجار. 
ولفت إلى أن مؤسسة "قاديروف" الشيشانية الخيرية وزعت طنا واحدا من الخبز على أهالي منطقة الشيخ خضر بمدينة حلب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأردن يطلب مزيدا من الدعم مع اعتزام أغلب اللاجئين السوريين البقاء

مصرع 7 أطفال من عائلة واحدة من اللاجئين السوريين فى حريق منزل بكندا

سوريا

اللاجئين السوريين

روسيا

موسكو

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة