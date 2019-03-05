عودة أكثر من 600 لاجئ إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين فى سوريا، أن أكثر من 600 لاجئ قد عادوا إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للمركز، اليوم الثلاثاء، أن 625 لاجئا من بينهم 153 لاجئا (46 امرأة و78 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" و472 شخصا (142 امرأة و241 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأضاف البيان أن 182 نازحا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا. وأوضح المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا أن وحدات سلاح المهندسين السوري طهرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3.2 هكتار من الألغام، حيث اكتشفت ودمرت 23 عبوة قابلة للانفجار.

ولفت إلى أن مؤسسة "قاديروف" الشيشانية الخيرية وزعت طنا واحدا من الخبز على أهالي منطقة الشيخ خضر بمدينة حلب.