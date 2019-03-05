عاطلا بولاق الدكرور يعترفان بتحويل شقة أحدهما لوكر لتصنيع الاستروكس

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان عقب القبض عليهما لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور، أنهما تخصصا فى الاتجار بمخدر الاستروكس، حيث حولا شقة أحدهما ببولاق الدكرور إلى وكر لتصنيع المخدر باستخدام مادة الكيتامين الخاصة بتخدير الحيوانات وإضافة بعض المواد الأخرى عليها.

وأضاف المتهمان أن السلاح النارى المضبوط بحوزتهما بقصد الدفاع وليس الاتجار، حيث يستخدمانه فى الدفاع عن نفسيهما خلال ترويج المواد المخدرة على عملائهما. واستنادا لاعترافات المتهمين قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات للأجهزة الأمنية بالجيزة تفيد اتجار " محمد. ع " سابق اتهامه فى قضية حيازة سلاح أبيض، و" رجب. أ " عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما وبحوزتهما 15 كيلو من مخدر الاستروكس، و50 جرام من مادة الكيتامين الخام المستخدمة فى التصنيع، وطبنجة وسلاح أبيض "مطواة" و2 ميزان حساس، ومبلغ مالى. وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.