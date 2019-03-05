صور.. نائب وزير الصحة يتفقد مبادرة 100 مليون صحة بقنا

قنا - وائل محمد

تفقد الدكتور هاني دبوس نائب وزير الصحة، وعضو لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، إجراءات سير عملية المسح التي تستهدف جميع المواطنين بمحافظة قنا خلال مبادرة 100 مليون صحة، وأجرى جولة بعدد من الوحدات الصحية ومستشفى قنا العام.

وأكد "نائب الوزير"، علي جاهزية جميع الأماكن المخصصة للكشف والاجهزة، وان المبادرة تهدف إلى تعزيز صحة المواطنين من خلال إجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض غير السارية، املا ان تحقق الحملة المستهدف وتفوق.

وأوضح، أنه سيتم إدخال بيانات المواطنين عن طريق الرقم القومي، وسيتم تسليمهم كارت تدون فيه الإصابة من عدمه، وفى حالة الإصابة يحصل على العلاج مجانًا.

جدير بالذكر، أنه يشارك في تنفيذ الحملة 705 فريق طبى، مكون من 3775 من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات، من خلال 248 منشأة سيتم استقبال المواطنين بها، وستتم أعمال المبادرة من خلال 3 مراحل "المسح – الكشف عن المرضى – صرف العلاج للحالات المصابة"، كما تم تشكيل لجنة لتنفيذ أعمال المبادرة والمتابعة بشكل يومى بكافة مراكز المحافظة.