صور.. مصرع أخطر العناصر الإجرامية بالسحر والجمال فى مواجهات مع الشرطة

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.

وجاء ذلك استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.. واستمراراً للحملات المكثفة التى تشنها الأجهزة الأمنية بمعرفة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى .

و أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لرصد وتتبع تلك العناصر شديدة الخطورة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ورود معلومات لمجموعات العمل تفيد قيام أحد أخطر العناصر الإجرامية ويدعى ياسر.خ.س، وشهرته "وليد" عاطل - مقيم المفارق الجفجافة بشمال سيناء والسابق اتهامه فى القضية رقم 102/2007 جنح قسم الحسنة "سرقة متنوعة") بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع وبخاصةً مخدر "الهيروين"، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته لأسلحة وذخائر لاستخدامها فى مقاومة القوات حال استهدافه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وحال شعوره باقتراب القوات لضبطه بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التى بادلته إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف وتبين مصرعه وبحوزته 1,500 كجم لمخدر الهيروين، وبندقية آلية و2 خزينة آلية، و30 طلقة من ذات العيار، وطبنجة حلوان، و5 طلقات من ذات العيار، وسيارة ربع نقل "ماركة نيسان - نقل الإسماعيلية"، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومبلغ 33200 جنيه.

كما أسفرت جهود مجموعات العمل عن ضبط عنصرين آخرين شديدى الخطورة بمدينة العاشر من رمضان لاتجارهم فى المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين بلغت 700 جرام وسلاح أبيض ومبالغ مالية من حصيلة البيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية..تحديث.