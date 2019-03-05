سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة راكب تهريب حشيش قبل سفره إلى الخليج

وأوضحت مصادر، أنه خلال إنهاء إجراءات سفر طائرة مصر للطيران اشتبهت الخدمة المعنية من إدارتى البحث الجنائى وتأمين الركاب على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل حقائب أحد الركاب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر على 3 قطع متوسطة الحجم داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر وزنت "15 جرام" مخبأة بين طيات ملابسة بداخل الحقيبة.



ومن جانبه أمر اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى، باتخاذ الاجراءات القانونية الأزمة ومنع الراكب من السفر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.