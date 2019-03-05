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سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة راكب تهريب حشيش قبل سفره إلى الخليج

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:34 ص
سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة راكب تهريب حشيش قبل سفره إلى الخليج مطار القاهرة الدولى
كتب هانى عثمان
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ضبطت سلطات إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، راكب حاول تهريب 3 قطع من مخدر الحشيش لدى إنهاء إجراءات سفره لإحدى الدول الخليجية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأوضحت مصادر، أنه خلال إنهاء إجراءات سفر طائرة مصر للطيران اشتبهت الخدمة المعنية من إدارتى البحث الجنائى وتأمين الركاب على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل حقائب أحد الركاب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر على 3 قطع متوسطة الحجم داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر وزنت "15 جرام" مخبأة بين طيات ملابسة بداخل الحقيبة.
  
ومن جانبه أمر اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى، باتخاذ الاجراءات القانونية الأزمة ومنع الراكب من السفر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

 


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