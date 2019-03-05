سلامة الغذاء: القانون لا يسمح بتداول لحوم غير مبردة وإلزام المذابح بالثلاجات

كتب ــ إسلام سعيد

قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، إنه لا يوجد معلومات عن المبيدات فى المأكولات التى نتناولها يوميا، لذلك فإن هيئة سلامة الغذاء تقوم على نظام جديد لتتبع الأغذية حتى إذا حدثت أى مشكلة لمعرفة مصدرها، مشيرا إلى أن الهيئة زارت 600 مصنع منذ إنشاء الهيئة منها 110 مصانع تسير وفق ضوابط وتستوفى الشروط.

وأوضح منصور خلال اجتماع له اليوم الثلاثاء، أن وجود نظام للتتبع سيتيح للصناعات الغذائية معرفة كافة مدخلات التصنيع، مشيرا إلى أن البائعين فى الشارع ليسوا المشكلة التى تواجه سلامة الأغذية لكن المصانع الكبيرة التى تنتج كميات ضخمة تصل لعدد أكبر من المستهلكين هى التى تحتاج نظام للتتبع .

وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء إلى أن عدم وضوح البيانات على بعض المنتجات الغذائية مشكلة لا نعرف الجهة التى يمكن أن تقوم بحلها، لافتاً إلى أن الهيئة وفق اختصاصاتها الجديدة ستقوم باستخدام طرق متابعة ورقابة ورصد ومراجعة وسحب عينات من أجل ضبط هذه المشكلات.

وذكر حسين منصور، أنه لأول مرة يلزم القانون المصنع الغذائي بالحصول على تراخيص طرح أو بيع أو تصنيع أغذية، وكذلك تغيير أنشطة مصانع الأغذية يستوجب ابلاغ الهيئة، وألزمت الهيئة المصانع وفق القانون بعدم تداول أى لحوم إلا أن تكون مبردة، مضيفا "تعليق اللحوم فى الشارع عند الجزارين خطأ كبير لذلك سنبدأ من المذابح والمجازر وإلزامها بوجود ثلاجات لديها".

وردا على أسئلة اليوم السابع حول كيفية منع تداول لحوم غير مبردة قال منصور، إننا فى حاجة إلى قانون جديد للمجازر لأن القانون المنظم لذبح الحيوانات وإنشاء المجازر موجود منذ 125 سنة وبعد ذلك سيتم تشكيل فرق من المراقبين للوصول إلى تطبيق أمثل لعدم تداول اللحوم غير المبردة.

وأضاف أن الهيئة دشنت مقرات جديدة فى 11 محافظة وزيادة عدد المفتشين لدى الهيئة ل 125 مفتشا.