زعيم كوريا الشمالية يعود لبيونج يانج بعد قمة مع ترامب وزيارة إلى فيتنام

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عاد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون إلى بيونج يانج، صباح اليوم الثلاثاء، مختتما جولته الخارجية التى استمرت لمدة 10 أيام لحضور القمة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزيارة رسمية إلى فيتنام.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم أن كيم، عاد إلى بلاده بالقطار فى غضون الساعة الثالثة صباح اليوم بعد زيارة رسمية إلى فيتنام وصفتها بالناجحة.

وأضافت أن رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونج-نام ونائب رئيس حزب العمال تشوى ريونج-هى ورئيس الوزراء بارك بونج-جو وغيرهم من المسؤولين فى الحزب والحكومة والجيش والسفارة الفيتنامية لدى كوريا الشمالية، استقبلوا كيم جونج-أون لدى وصوله إلى محطة بيونج يانج.

من جانبها، نشرت صحيفة "رودونج سينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية، 4 صور للزعيم كيم عند وصوله إلى بيونج يانج، فى صفحتها الأولى فى عددها الصادر اليوم، قائلة إن الزعيم كيم عاد إلى الوطن بعد أن اختتم زيارته الودية الرسمية إلى فيتنام بنجاح.