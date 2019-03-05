رئيس كوريا الجنوبية يثق فى إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووى

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قال الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن اليوم الثلاثاء "طالما أننا نسعى لتحقيق السلام باستمرار، سيأتى حتما يوم يتم فيه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وإحلال السلام المستدام، ويواكبه عصر الاقتصاد".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مون قوله "بفضل اللقاءات المتواصلة بين الكوريتين، تلاشى صوت الطلقات النارية فى الجو، والأرض، والبحر"، مضيفا "بدأنا طريقا نقرر فيه مصير شبه الجزيرة الكورية بأنفسنا؛ اعتمادا على قوة الجيش القوية، ونستقبل عصر السلام فى شبه الجزيرة الكورية بتحدى جرئ".

وأشار إلى أن "شبه الجزيرة الكورية محاطة بالقوى العسكرية الكبرى الأربع فى العالم، وتسعى القوات البحرية لهذه الدول؛ لدعم استراتيجياتها البحرية، فعلى قواتنا البحرية مواجهة هذا التحرك، وهى الآن فى نقطة تتطلب تغييرات كبيرة على جميع الجوانب، ونحن بحاجة إلى القوى الدفاعية الأقوى، ليس من أجل الحفاظ على السلام فقط، بل لنصنع السلام فى المنطقة