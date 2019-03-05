video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية يثق فى إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووى

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:07 ص
رئيس كوريا الجنوبية يثق فى إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووى الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن
أ ش أ
إضافة تعليق

قال الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن اليوم الثلاثاء "طالما أننا نسعى لتحقيق السلام باستمرار، سيأتى حتما يوم يتم فيه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وإحلال السلام المستدام، ويواكبه عصر الاقتصاد".
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مون قوله "بفضل اللقاءات المتواصلة بين الكوريتين، تلاشى صوت الطلقات النارية فى الجو، والأرض، والبحر"، مضيفا "بدأنا طريقا نقرر فيه مصير شبه الجزيرة الكورية بأنفسنا؛ اعتمادا على قوة الجيش القوية، ونستقبل عصر السلام فى شبه الجزيرة الكورية بتحدى جرئ".
وأشار إلى أن "شبه الجزيرة الكورية محاطة بالقوى العسكرية الكبرى الأربع فى العالم، وتسعى القوات البحرية لهذه الدول؛ لدعم استراتيجياتها البحرية، فعلى قواتنا البحرية مواجهة هذا التحرك، وهى الآن فى نقطة تتطلب تغييرات كبيرة على جميع الجوانب، ونحن بحاجة إلى القوى الدفاعية الأقوى، ليس من أجل الحفاظ على السلام فقط، بل لنصنع السلام فى المنطقة 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد فشل قمة فيتنام.. كيف رفض ترامب الوقوع فى "خطيئة" أوباما؟.. الهاجس الإيرانى دفع واشنطن لرفض مطالب بيونج يانج برفع العقوبات.. والعلاقة مع الصين كانت أولوية الرئيس الأمريكى فى قمته مع كيم على حساب "النووى"

كوريا الجنوبية

مون جيه إن

شبه الجزيرة الكورية

السلاح النووى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة