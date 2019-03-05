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رئيس جامعة المنصورة يتفقد تجهيزات أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط (صور)

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:35 م
رئيس جامعة المنصورة يتفقد تجهيزات أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط (صور) جانب من الجولة
الدقهلية شريف الديب
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تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، التجهيزات النهائية لمركز الحفريات الفقارية بكلية العلوم تمهيدا لافتتاحه نهاية شهر مارس الجارى. 

ويضم  المركز العديد من الحفريات الفقارية من العصور الجيولوجية التى يرجع عمرها لمئات الملايين من السنين ويعد المركز الأوحد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو مهتم بدراسة التراث الطبيعى للحفريات الفقارية، ومن أهم اكتشافات المركز تسجيل نوع جديد من الديناصورات والذى لم يكتشف من قبل والذى سمى باسم جامعة المنصورة المنصوراصورس.

وشدد رئيس الجامعة على سرعة انتهاء التجهيزات تمهيدا لافتتاحه بحضور وزير التعليم العالى، مشيدا بحسن التجهيزات والتى تليق باسم جامعة المنصورة وحجم ما تم من إنجاز عالمى وتسجيل اسم الديناصور المكتشف باسم جامعة المنصورة، مؤكدا أن المركز سيكون قبلة للباحثين والطلاب والمهتمين بمجال الحفريات الفقارية من كل دول العالم نظرا لتفرده بتخصصه على مستوى مصر والشرق الأوسط.

 

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