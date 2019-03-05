video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خفض توقعات النمو الصينى يوقف صعود الأسهم الأوروبية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:14 ص
خفض توقعات النمو الصينى يوقف صعود الأسهم الأوروبية البورصة الأوروبية
رويترز
إضافة تعليق

توقفت موجة صعود استمرت 3 أيام فى الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن خفضت الحكومة الصينية توقات النمو وبعد بيانات ضعيفة عززت المخاوف من تباطؤ اقتصادى عالمى، فى حين تأثرت السوق أيضا بنتائج ضعيفة من يوروفينس وإنترتك.

وفى الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى مستقرا بعد أن صعد لثلاثة أيام لأعلى مستوى فى 5 أشهر وسط آمال فى هدنة بالنزاع التجارى الطويل بين الولايات المتحدة والصين. واستقر المؤشر داكس الألمانى المنكشف بشكل خاص على حالة الاقتصاد الصينى.

وينكب المستثمرون على عدد من الأنباء السلبية من الصين بعد أن خفض رئيس الوزراء لى كه تشيانج هدف النمو هذا العام إلى ما بين 6 و6.5%، كما كان متوقعا، وتعهد بمحفزات تشمل تخفيضات ضريبية وزيادات فى استثمارات البنية التحتية وإقراض الشركات الصغيرة.

تزامن ذلك مع بيانات أظهرت نمو قطاع الخدمات الصينى بأبطأ وتيرة له فى 4 أشهر فى فبراير تحت وطأة انخفض طلبيات التوريد الجديدة فى الداخل والخارج.

وكانت أسهم شركات السيارات ومكوناتها، المعتمدة على الطلب الصينى، من أكبر الخاسرين فى المعاملات المبكرة، لتتصدر أسهم كونتننتال وفولكسفاجن ودايملر قائمة التراجعات فى فرانكفورت.

وتعرض سهم إنترتك البريطانية لاختبارات المنتجات لأكبر الخسائر فى لندن بعد نتائج سنوية جاءت فى حدود التوقعات.

ونزل سهم يوروفينس 7.6% متذيلا الأداء على ستوكس 600 بعد أن قالت شركة اختبار منتجات الأغذية والأدوية الحيوية إنها ستكبح نشاط الدمج والاستحواذ فى مسعى لتعزيز الهوامش والتدفقات النقدية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسهم أوروبا تستقر عند أعلى مستوى فى 4 أشهر

أسهم أوروبا تتراجع مع انحسار التفاؤل بمحادثات التجارة

أسهم أوروبا تنخفض صباحا بعد صعودها 3 أيام

أوروبا

أسهم أوروبا

النمو الصينى

أخبار الاقتصاد

اقتصاد وبورصة




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة