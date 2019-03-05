ختام برنامج تشجيع ممارسة الرياضة بجنوب سيناء بحضور عبدالواحد السيد

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شهد عبد الواحد السيد، نجم منتخب مصر ولاعب نادى الزمالك السابق، اليوم الثلاثاء ختام فعاليات برنامج "تشجيع ممارسة الرياضة لطلاب المدارس الابتدائية والاعدادية"، والذى نفذته الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى بمدينة طور سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .



ومن جانبه أكد محمد فتحى توفيق، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن الفاعليات بدأت بالإعداد لدورى مصغر فى كرة القدم والكرة الطائرة خلال الأيام الماضية، وتم إقامة النهائى اليوم لكرة القدم والكرة الطائرة، مضيفا أنه تم أيضا الإعداد والتجهيز لمسابقات وتوزيع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثانى فى كرة القدم والطائرة، وعلى الفائزين فى المسابقات.



وحضر حضر حفل الختام اليوم محمد فتحى توفيق، مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد عرفان، وأحمد مسعد الاخصائيين الرياضيين بالمديرية، والدكتور محمود عطا وإبراهيم زكريا مندوبى وزارة الشباب والرياضة. وتحدث عبد الواحد السيد، نجم منتخب مصر ولاعب نادى الزمالك السابق، خلال اللقاء مع طلبة المدارس بجنوب سيناء عن أهمية ممارسة الرياضة وتأثيرها على الإنسان، كما شجعهم على ممارسة الرياضة.