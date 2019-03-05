خبير أمنى: تداول معلومات اختيار وزير النقل تفضح شائعات " السوشيال ميديا"

كتب: محمد أبو عوض

قال اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، والخبير الأمنى، إن أزمة غياب الوعى بين المواطنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، والذى ظهر بشكل قوى خلال الأيام و الساعات القليلة الماضية من تداول بعض من اسماء لشخصيات بأنها ستتولى حقائق وزارية كشف حقيقة الوعى الزائف لمنصات السوشيال ميديا فى عدد من القضايا.

وأستطرد مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، غياب الوعى لخطورة تناول وتناقل معلومات فضح زيف مصادر معلومات ناقلى اختيار وزير النقل فى المرحلة المقبلة" يعنى راجل مات من 11 عام والناس بتقول عليه هيبقى وزير".

وطالب" الرشيدى" بتكاتف كل مؤسسات الدولة والأعلام من أجل مواجهة تلك المخاطر التى تستهدف إحداث وعى زائف للمواطنين.