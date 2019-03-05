حملة لرفع القمامة والمخلفات بمركز سمالوط بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة المتراكمة خلف كورنيش بورسعيد بالمدينة، برئاسة عماد حسن، نائب رئيس المدينة، وأحمد عمران، ومسئولى قسم المخلفات الصلبة، حيث بدأت الحملة أعمالها من المنطقة المجاورة لكوبرى الشريعى باستخدام معدات الوحدة المحلية.

قال مدحت القاضى رئيس المركز إن أعمال التجميل والنظافة تأتى تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتجميل الميادين والمداخل الرئيسية للمراكز والقرى والاهتمام بأعمال النظافة ورفع كافة المخلفات، والإصلاح والصيانة لمعدات الوحدات المحلية بشكل دورى ومستمر، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات من جانبى الطريق من اجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمراكز وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.