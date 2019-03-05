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تغيير أجزاء جوهرية للسيارة يعرضك للحبس بقانون المرور الجديد.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:00 ص
تغيير أجزاء جوهرية للسيارة يعرضك للحبس بقانون المرور الجديد.. اعرف التفاصيل تفتيش المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها..

- تغيير فى الأجزاء الجوهرية بالمركبة

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

 

- عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها

تندرج تلك المخالفة من الشريحة الثانية للقانون و أقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


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