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تجديد حبس عامل 15 يوما قتل شقيقة زوجته وشرع فى قتل ابنته بأوسيم

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:20 م
تجديد حبس عامل 15 يوما قتل شقيقة زوجته وشرع فى قتل ابنته بأوسيم متهم - صورة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عامل قتل شقيقة زوجته فى منطقه أوسيم وشرع فى قتل ابنته بسبب خلافات عائلية بينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
 
تبين من خلال التحقيقات أن المتهم كان يعتدى على ابنته بالضرب، بسبب رفضها الإقامة معه، وأثناء اعتدائه عليها تدخلت خالتها للدفاع عنها فضربها بمطواه مما أسفر عن إصابتها التى أودت بحياتها، كما أصيبت الفتاة بجرح نافذ فى البطن ونقلت إلى المستشفى، وأجريت لها الإسعافات اللازمة لها.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد وصول "منال.ه" ربة منزل إلى المستشفى مصابة بجرح نافذ بالبطن فارقت على إثره الحياة، ووصول ابنة شقيقتها "ش.أ" طالبة مصابة بجرح طعنى بالبطن.

وتمكن رجال المباحث بمركز شرطة أوسيم من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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