تجديد حبس المتهمين بقتل سائق "توك توك" لسرقته بالإكراه فى البساتين

كتب ـ كريم صبحى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس المتهمين بسرقة سائق "توك توك بالإكراه 15 يوما على ذمة التحقيق .

واعترف المتهمون بارتكابهم للواقعة، وأشاروا إلى أنهم اتفقوا فيما بينهم على سرقة توك توك حيث استوقفوا المجنى عليه وطلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن، وأثناء سيرهم أشهر أحدهم سلاحا أبيض فى وجه المجنى عليه، وقام آخر بتقييده ومحاولة خنقه بإيشارب.

وأضاف المتهمون، أن أحدهم وضع "شطة" فى عين المجنى عليه وعندما فقد الوعى ظنوا أنه فارق الحياة وألقوا به فى الشارع، وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.