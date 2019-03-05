video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل سائق "توك توك" لسرقته بالإكراه فى البساتين

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:04 م
تجديد حبس المتهمين بقتل سائق "توك توك" لسرقته بالإكراه فى البساتين محكمة - أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى
إضافة تعليق
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس المتهمين بسرقة سائق "توك توك بالإكراه 15 يوما على ذمة التحقيق .
 
واعترف المتهمون بارتكابهم للواقعة، وأشاروا إلى أنهم اتفقوا فيما بينهم على سرقة توك توك حيث استوقفوا المجنى عليه وطلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن، وأثناء سيرهم أشهر أحدهم سلاحا أبيض فى وجه المجنى عليه، وقام آخر بتقييده ومحاولة خنقه بإيشارب.
 
وأضاف المتهمون، أن أحدهم وضع "شطة" فى عين المجنى عليه وعندما فقد الوعى ظنوا أنه فارق الحياة وألقوا به فى الشارع، وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 2 أبريل

تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ19 مارس الجارى

البساتين

حوادث البساتين

اخبار الحوادث سرقة سائقى التوك توك

سرقة بالاكراه

جرائم سرقة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة